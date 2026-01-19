الأمن يضبط طالبًا تحرش بزميلته في الزقازيق

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تعليق تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعي، تضررت خلاله القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بإبنة صديقتها والتعدي عليها بالضرب بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 يناير الجاري تبلغ لقسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية من (طالبة - مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق) لقيامه بالتحرش بها حال سيرها بدائرة القسم.

أمكن ضبط مرتكب الواقعة ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

