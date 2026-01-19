إعلان

الأمن يضبط طالبًا تحرش بزميلته في الزقازيق

كتب : علاء عمران

04:34 م 19/01/2026

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تعليق تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعي، تضررت خلاله القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بإبنة صديقتها والتعدي عليها بالضرب بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 يناير الجاري تبلغ لقسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية من (طالبة - مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق) لقيامه بالتحرش بها حال سيرها بدائرة القسم.

أمكن ضبط مرتكب الواقعة ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضًا:

مزاعم إخوانية.. مصدر أمني ينفي وفاة واغتيال فردي شرطة بالقاهرة وقنا

الداخلية تداهم مخزن لإعادة تعبئة زيوت سيارات مستعملة وطرحها في الأسواق بسوهاج

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء شخص بتحصيل مبالغ مالية منه دون وجه حق بالقاهرة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية تحرش قسم شرطة ثان الزقازيق التحرش الجنسي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شيري عادل تتصدر التريند لهذا السبب
زووم

شيري عادل تتصدر التريند لهذا السبب

جثث معلقة في بيت مهجور.. كيف نفذ المتهم بقتل أطفال المنوفية جريمته؟
أخبار المحافظات

جثث معلقة في بيت مهجور.. كيف نفذ المتهم بقتل أطفال المنوفية جريمته؟
كارثة في عالم الأزياء.. أسوأ إطلالات النجمات في حفل Joy Awards 2026
الموضة

كارثة في عالم الأزياء.. أسوأ إطلالات النجمات في حفل Joy Awards 2026

منصة مصر العقارية.. غدا بداية الحجز الإلكتروني لشقق ظلال
أخبار العقارات

منصة مصر العقارية.. غدا بداية الحجز الإلكتروني لشقق ظلال

زواج سري ومنع دخول عقار ينتهي بجريمة.. ماذا حدث بين جيران الطالبية؟
حوادث وقضايا

زواج سري ومنع دخول عقار ينتهي بجريمة.. ماذا حدث بين جيران الطالبية؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حقيقة إلغاء التوقيت الشتوي قبل رمضان
قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك
بعد رقم قياسي عالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح