إعلان

ضبط سيدتين لاستخدامهما تطبيقًا لتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

كتب : علاء عمران

04:38 م 19/01/2026

ضبط سيدة ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل ضبط سيدتين لاستخدامهما تطبيقًا للإعلان عن نفسهما لممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز بالإسكندرية.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، والتي أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام سيدتين – لإحداهما معلومات جنائية – باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن نفسهما لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية، وعُثر بحوزتهما على هاتفي محمول، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهما، اعترفتا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضًا:

مزاعم إخوانية.. مصدر أمني ينفي وفاة واغتيال فردي شرطة بالقاهرة وقنا

الداخلية تداهم مخزن لإعادة تعبئة زيوت سيارات مستعملة وطرحها في الأسواق بسوهاج

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء شخص بتحصيل مبالغ مالية منه دون وجه حق بالقاهرة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط سيدتين ممارسة الأعمال المنافية للآداب الإسكندرية وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زواج سري ومنع دخول عقار ينتهي بجريمة.. ماذا حدث بين جيران الطالبية؟
حوادث وقضايا

زواج سري ومنع دخول عقار ينتهي بجريمة.. ماذا حدث بين جيران الطالبية؟
"بطل موائد رمضان".. الشعبة: أسعار البط بالأسواق عند مستويات الموسم الماضي
اقتصاد

"بطل موائد رمضان".. الشعبة: أسعار البط بالأسواق عند مستويات الموسم الماضي

الجنح تعاقب المتهمين في قضية "خناقة كمبوند الفردوس" بالحبس
حوادث وقضايا

الجنح تعاقب المتهمين في قضية "خناقة كمبوند الفردوس" بالحبس

أوروبا تتأهب لمواجهة ترامب.. هل تشتعل الأمور بسبب جرينلاند؟
شئون عربية و دولية

أوروبا تتأهب لمواجهة ترامب.. هل تشتعل الأمور بسبب جرينلاند؟
رسميًا.. سيراميكا كليوباترا يعلن تعاقده مع لاعب الأهلي
رياضة محلية

رسميًا.. سيراميكا كليوباترا يعلن تعاقده مع لاعب الأهلي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حقيقة إلغاء التوقيت الشتوي قبل رمضان
قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك
بعد رقم قياسي عالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح