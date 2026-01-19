كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل ضبط سيدتين لاستخدامهما تطبيقًا للإعلان عن نفسهما لممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز بالإسكندرية.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، والتي أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام سيدتين – لإحداهما معلومات جنائية – باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن نفسهما لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية، وعُثر بحوزتهما على هاتفي محمول، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهما، اعترفتا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

