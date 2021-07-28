قائد القوات الجوية السعودي يلتقي نظيره الأمريكي

الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز

السعودية - (أ ش أ)

التقى قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، مع قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية الفريق جريجوري جيو؛ لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية قام بزيارة مركز الحرب الجوي، وشارك في رحلة تعريفية على طائرة (F15-SA).