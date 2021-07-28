Masrawy logo white

قائد القوات الجوية السعودي يلتقي نظيره الأمريكي

05:23 م الأربعاء 28 يوليه 2021
قائد القوات الجوية السعودي يلتقي نظيره الأمريكي

الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز

السعودية - (أ ش أ)

التقى قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، مع قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية الفريق جريجوري جيو؛ لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية قام بزيارة مركز الحرب الجوي، وشارك في رحلة تعريفية على طائرة (F15-SA).

هذا المحتوى من

الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز القوات الجوية السعودي السعودية جريجوري جيو مركز الحرب الجوي

الخبر التالى:

السعودية تمنع سفر مواطنيها غير الحاصلين على لقاح كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
31

إصابات اليوم

4

وفيات اليوم

654

متعافون اليوم

284090

إجمالي الإصابات

16498

إجمالي الوفيات

228624

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -بالأسماء.. وزير الداخلية يعتمد حركة التنقلات لعام 2021

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا