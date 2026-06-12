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خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والبيض واستقرار الذهب

كتب : آية محمد

01:53 م 12/06/2026

خريطة الأسعار اليوم

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انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، والحديد، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الجمعة 12-6-2026، بينما ارتفعت أسعار الزيت، والفول، والأسمنت، بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تستقر بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم.. 12 جنيها لكيلو الطماطم

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار الفول والزيت وانخفاض اللحوم خلال تعاملات اليوم

ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة؟

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خريطة الأسعار أسعار الأسماك سعر الذهب

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