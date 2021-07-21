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موسكو: لم نعرض على واشنطن استخدام قواعدنا في طاجيكستان وقرغيزستان

08:59 م الأربعاء 21 يوليه 2021
موسكو: لم نعرض على واشنطن استخدام قواعدنا في طاجيكستان وقرغيزستان

سيرجي لافروف

روسيا - (أ ش أ)

نفى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن تكون موسكو قد عرضت على الولايات المتحدة استخدام قواعد روسية في طاجيكستان وقرغيزستان، في ظل التطورات الأخيرة في أفغانستان.

وقال لافروف ـ في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء - :"كيف يمكننا أن ندعو الأمريكيين إلى القواعد التي تعد جزءا من قوات الرد المشتركة التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي؟".

وأشار إلى أن موسكو لا تستطيع التصرف بقواعدها على هذا النحو دون أن تبلغ حلفاءها في المنطقة بذلك.

وأكد لافروف أن روسيا مستعدة في إطار الاتصالات الجارية حول أفغانستان بين روسيا والصين والولايات المتحدة، و"الثلاثية الموسعة" بمشاركة باكستان، وضمن أي صيغة أخرى للمساهمة في تهدئة الأوضاع وتبادل المعلومات عن التطورات "على الأرض" في أفغانستان.

وكانت صحيفة "كوميرسانت" الروسية أفادت في وقت سابق بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض على نظيره الأمريكي جو بايدن خلال لقائهما في جنيف تنسيق جهود البلدين على المسار الأفغاني، وعرض على الولايات المتحدة الاستفادة من القواعد العسكرية الروسية في طاجيكستان وقرغيزستان.

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سيرجي لافروف موسكو واشنطن الولايات المتحدة

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