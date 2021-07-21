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مقتل وإصابة 5 من الجيش العراقي في هجوم لداعش

09:48 ص الأربعاء 21 يوليه 2021
مقتل وإصابة 5 من الجيش العراقي في هجوم لداعش

الجيش العراقى

بغداد - ( د ب أ)

أفاد مصدر أمني عراقي مسؤول اليوم الأربعاء بمقتل جنديين وأصابة ثلاثة آخرين فى هجوم لتنظيم داعش على الجيش العراقي بقاطع مطيبيجة شرقي محافظة صلاح الدين /180 كلم شمال بغداد/.

ونقلت وكالة "شفق نيوز" اليوم عن المصدر قوله إن "تنظيم داعش شن هجوماً مسلحاً على مقر الفوج الثاني اللواء 66 في الجيش العراقي في قاطع مطيبيجة شرقي محافظة صلاح الدين أسفر عن سقوط قتيلين من الجيش وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة".

وأضاف المصدر أن "تعزيزات عسكرية وصلت إلى مكان الهجوم وأجبرت عناصر داعش على الفرار إلى الوديان البعيدة".

يشار إلى أنه رغم إعلان العراق في نهاية عام 2017القضاء عسكريا على تنظيم داعش ، إلا أن الأخير لايزال ينشط في البلاد.

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