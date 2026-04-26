ممداني يُندد بإطلاق النار في حفل ترامب: "لا مكان للعنف السياسي بأمريكا"

كتب : مصطفى الشاعر

10:07 ص 26/04/2026 تعديل في 10:20 ص

ممداني و ترامب

أعرب عمدة مدينة نيويورك الأمريكية، زهران ممداني، عن إدانته الشديدة للهجوم الذي وقع خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض مساء السبت، مشددا على أن "العنف السياسي غير مقبول على الإطلاق تحت أي ظرف".

إدانة صريحة للعنف

أبدى ممداني، ارتياحه لسلامة الحضور، قائلا في تدوينة عبر منصة "إكس": "أشعر بالامتنان لأن الرئيس وضيوف حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض بخير ولم يمسهم سوء".

تنسيق مستمر مع البيت الأبيض

تأتي هذه التصريحات لتعكس حالة التنسيق والارتباط بين إدارة مدينة نيويورك والقيادة الفيدرالية، حيث سبق للعمدة ممداني أن التقى بالرئيس دونالد ترامب في عدة مناسبات.

وكان أبرز هذه اللقاءات في البيت الأبيض مطلع العام الجاري، وذلك بعد فترة وجيزة من تولي ممداني مهام منصبه رسميا كعمدة للمدينة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، عاشت العاصمة واشنطن ليلة عصيبة بعدما دوت طلقات نارية في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، مما دفع عناصر الخدمة السرية للتدخل الفوري وإجلاء الرئيس دونالد ترامب من قاعة فندق "واشنطن هيلتون"، حيث يأتي هذا الخرق الأمني الخطير لينضم إلى سلسلة من التهديدات غير المسبوقة التي باتت تُلاحق ترامب، في ظاهرة لم يشهدها أي رئيس أمريكي في التاريخ الحديث.

