إعلان

استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على جنوب غزة

كتب : مصطفى الشاعر

11:14 ص 26/04/2026

قصف إسرائيلي على غزة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي ثلاثة مواطنين فلسطينيين مصرعهم، اليوم الأحد، إثر غارة إسرائيلية استهدفت شمال قطاع غزة، وسط تصعيد الاحتلال المستمر وخروقاته المتكررة للهدنة.

قصف مباشر في بلدة المغراقة

أفاد "المركز الفلسطيني للإعلام" نقلا عن مصادر طبية، بأن طائرة مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي قصفت تجمعا للمواطنين في محيط دوار الكويت ومسجد السقا ببلدة المغراقة، الواقعة جنوبي مدينة غزة، مما أدى إلى سقوط الضحايا على الفور.

حصيلة الضحايا منذ أكتوبر

وفي سياق متصل، أشارت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" إلى أن أعداد الضحايا في تصاعد مستمر؛ حيث ارتفع إجمالي القتلى منذ الحادي عشر من أكتوبر الماضي إلى 814 شخصا، و2267 مصابا.

كما أوضحت التقارير الرسمية، أنه تم انتشال 761 جثمانا من تحت أنقاض المباني المدمرة منذ التاريخ ذاته، في ظل استمرار العمليات العسكرية للاحتلال.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فلسطين غزة إسرائيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لا قيود جغرافية ورقمنة الخدمات.. مميزات سيستم التأمينات الجديد
اقتصاد

لا قيود جغرافية ورقمنة الخدمات.. مميزات سيستم التأمينات الجديد
رويترز: حرب إيران تخفض توقعات النمو الاقتصادي بمصر للعام الحالي والمقبل
اقتصاد

رويترز: حرب إيران تخفض توقعات النمو الاقتصادي بمصر للعام الحالي والمقبل
الداخلية تكشف واقعة "برص في وجبة" داخل مطعم بسوهاج
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف واقعة "برص في وجبة" داخل مطعم بسوهاج
بالتقسيط على 12 شهرا.. تفاصيل عرض الزمالك لجماهيره للسفر للجزائر
رياضة محلية

بالتقسيط على 12 شهرا.. تفاصيل عرض الزمالك لجماهيره للسفر للجزائر
ما بعد الحادية عشرة.. كيف أثرت مواعيد الغلق على السياحة في مصر؟
أخبار مصر

ما بعد الحادية عشرة.. كيف أثرت مواعيد الغلق على السياحة في مصر؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟
أجواء ربيعية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة المقبلة