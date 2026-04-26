لقي ثلاثة مواطنين فلسطينيين مصرعهم، اليوم الأحد، إثر غارة إسرائيلية استهدفت شمال قطاع غزة، وسط تصعيد الاحتلال المستمر وخروقاته المتكررة للهدنة.

قصف مباشر في بلدة المغراقة

أفاد "المركز الفلسطيني للإعلام" نقلا عن مصادر طبية، بأن طائرة مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي قصفت تجمعا للمواطنين في محيط دوار الكويت ومسجد السقا ببلدة المغراقة، الواقعة جنوبي مدينة غزة، مما أدى إلى سقوط الضحايا على الفور.

حصيلة الضحايا منذ أكتوبر

وفي سياق متصل، أشارت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" إلى أن أعداد الضحايا في تصاعد مستمر؛ حيث ارتفع إجمالي القتلى منذ الحادي عشر من أكتوبر الماضي إلى 814 شخصا، و2267 مصابا.

كما أوضحت التقارير الرسمية، أنه تم انتشال 761 جثمانا من تحت أنقاض المباني المدمرة منذ التاريخ ذاته، في ظل استمرار العمليات العسكرية للاحتلال.