أعرب رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، اليوم الأحد، عن صدمته الشديدة إزاء واقعة إطلاق النار "المقلقة" التي شهدها حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض في واشنطن.

صدمة وتضامن باكستاني

نقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية عن شريف قوله عبر منصة "إكس": "لقد صُدمت بشدة جراء هذا الحادث المقلق"، مُبديا ارتياحه العميق لنجاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى وبقية الحضور، ومؤكدا تضامنه معهم وتمنياته لهم بالسلامة الدائمة.

تفاصيل الهجوم والإخلاء الفوري

بحسب التقارير الميدانية، فقد قاطع مسلح حفل العشاء الذي كان يحضره الرئيس ترامب وزوجته ميلانيا، وقام بإطلاق النار داخل قاعة فندق "واشنطن هيلتون"، مما أثار حالة من الذعر واستدعى تدخلا فوريا من عناصر الخدمة السرية التي قامت بإخلاء المكان وتأمين الشخصيات المحمية على وجه السرعة.

ترامب يُطمئن الجمهور: "مطلق النار في القيد"

من جانبه، سارع الرئيس دونالد ترامب لطمأنة الجمهور عبر منصة "تروث سوشيال"، مؤكدا إلقاء القبض على المهاجم.

وأشار ترامب إلى أن السيدة الأولى، ونائب الرئيس جيه دي فانس، وجميع أعضاء مجلس الوزراء الذين كانوا حاضرين "في حالة جيدة" ولم يُصبهم أي أذى، في رسالة هدفت إلى تهدئة الأوضاع بعد حالة الاستنفار الأمني التي سادت العاصمة الأمريكية.

وفي وقت سابق من السبت، عاشت العاصمة واشنطن ليلة عصيبة بعدما دوت طلقات نارية في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، مما دفع عناصر الخدمة السرية للتدخل الفوري وإجلاء الرئيس دونالد ترامب من قاعة فندق "واشنطن هيلتون"، حيث يأتي هذا الخرق الأمني الخطير لينضم إلى سلسلة من التهديدات غير المسبوقة التي باتت تُلاحق ترامب، في ظاهرة لم يشهدها أي رئيس أمريكي في التاريخ الحديث.