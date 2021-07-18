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أمطار غزيرة وفيضانات تجتاح شمال وجنوب إيطاليا

11:51 ص الأحد 18 يوليه 2021
أمطار غزيرة وفيضانات تجتاح شمال وجنوب إيطاليا

ارشيفية

روما-(د ب أ):

تسببت أمطار غزيرة في حدوث فيضانات وفيضان أنهار في شمال وجنوب إيطاليا اليوم الأحد.

وفي صقلية، ذكرت خدمات الطوارئ في مدينة "باليرمو" والمنطقة حولها أنه تم استدعاؤها مئات المرات بعد الأمطار الغزيرة.

أضافت خدمات الطوارئ ، صباح اليوم الأحد، أنه تم استدعاء فرقة الإطفاء بسبب الفيضانات والأضرار الناجمة عن المياه، على الرغم من أنه لم ترد أنباء عن حدوث أضرار خطيرة.

وفي إقليم "ساوث تيرول" شمال إيطاليا، سجل خبراء الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة في الساعات الـ24 الماضية، طبقا لبيانات صادرة عن مكتب الأرصاد الجوية.

أمطار غزيرة فيضانات إيطاليا روما

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