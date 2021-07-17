البرازيل تسجل أكثر من 45 ألف إصابة جديدة و1456 وفاة بفيروس كورونا

برازيليا- (أ ش أ):

سجلت البرازيل 45 ألفا و591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 19 مليونا و308 آلاف و109 حالات.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت، بارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد بواقع 1456 ليصل إجمالي الوفيات إلى 540 ألفا و398 شخصا.

سجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه منذ أسابيع ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.​