Masrawy logo white

البرازيل تسجل أكثر من 45 ألف إصابة جديدة و1456 وفاة بفيروس كورونا

09:32 ص السبت 17 يوليه 2021
البرازيل تسجل أكثر من 45 ألف إصابة جديدة و1456 وفاة بفيروس كورونا

أرشيفية

برازيليا- (أ ش أ):
سجلت البرازيل 45 ألفا و591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 19 مليونا و308 آلاف و109 حالات.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت، بارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد بواقع 1456 ليصل إجمالي الوفيات إلى 540 ألفا و398 شخصا.

سجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه منذ أسابيع ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.​

هذا المحتوى من

البرازيل فيروس كورونا حالات وفاة

الخبر التالى:

ارتفاع جديد في إصابات كورونا بألمانيا وتسجيل 1600 حالة جديدة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
81

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

986

متعافون اليوم

283490

إجمالي الإصابات

16425

إجمالي الوفيات

221516

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا