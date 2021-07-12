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فرنسا: 28 حالة وفاة.. وألف و260 إصابة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة

11:08 م الإثنين 12 يوليه 2021
فرنسا: 28 حالة وفاة.. وألف و260 إصابة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة

فيروس كورونا

باريس - (أ ش أ):

أعلنت سلطات الصحة الفرنسية، الإثنين، تسجيل 28 حالة وفاة، وألف و260 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا للبيانات الواردة على موقع هيئة الصحة العامة على الإنترنت، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في مستشفيات فرنسا منذ ظهور الوباء إلى 111 ألفا و382 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال نفس الفترة 5 ملايين و813 ألفا و899 إصابة.

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