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درجات الحرارة في غرب أمريكا تسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق

10:53 م الأحد 11 يوليه 2021
درجات الحرارة في غرب أمريكا تسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق

درجات الحرارة في غرب أمريكا

واشنطن - (د ب أ)

واصلت درجات الحرارة المرتفعة اجتياح مناطق غرب الولايات المتحدة، وسجلت لاس فيجاس أعلى درجة حرارة في تاريخها، كما سجلت مناطق وسط مدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا، ثاني أعلى درجة حرارة بها.

ووصلت درجة الحرارة في لاس فيجاس إلى 117 درجة فهرنهايت (47 درجة مئوية) لتعادل درجة تم تحديدها أيضًا في أعوام 1942 و 2005 و 2013 و 2017، ويمكن أن تصل إلى هذا المستوى مرة أخرى اليوم الأحد، وفقًا لخدمة الطقس الوطنية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لارا باجانو، كبيرة الخبراء بمركز التنبؤ بالطقس في أمريكا، قولها إن قراءات درجات الحرارة وصلت إلى 113 فهرنهايت في ساكرامنتو، مع توقع استمرار الحرارة غربي البلاد لبضعة أيام أخرى، على الأقل.

وأضافت باجانو "اليوم الأحد، ستصل الحرارة إلى ذروتها، ثم تبدا في التراجع غدا الاثنين وحتى الثلاثاء. وبحلول يوم الأربعاء، ستكون درجات الحرارة أقرب من المستوى الطبيعى، أو أعلى قليلا".

أمريكا درجات الحرارة ولاية كاليفورنيا لاس فيجاس

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