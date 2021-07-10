إيرانيون في المنفى يطالبون بمراعاة حقوق الإنسان في بلادهم

برلين - (د ب أ)

خرج مئات الإيرانيين في المنفى إلى شوارع العاصمة الألمانية برلين اليوم السبت للمطالبة باحترام حقوق الإنسان في وطنهم.

ودعا المتظاهرون كلا من ألمانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ سياسة حازمة تجاه النظام الإيراني.

وطالب المتظاهرون بمطالب منها إلغاء عقوبة الإعدام وإطلاق سراح السجناء السياسيين في إيران.

كان بعض المتظاهرين وضعوا حبالا بشكل رمزي حول أعناقهم في نسخة طبق الأصل من المشنقة الموضوعة بالقرب من بوابة براندنبورج.

وكان العديد يحملون أعلاما وبالونات بألوان العلم الإيراني، ووجهوا انتقادات صريحة لسياسة إيران النووية.

وقالت الشرطة إن المظاهرة كانت سلمية حتى بعد ظهر اليوم، مشيرة إلى مشاركة المئات فيها، بينما كان المنظمون يتوقعون مشاركة الآلاف من جميع أنحاء ألمانيا.

تعد هذه المظاهرة جزءا من القمة العالمية المنعقدة على الإنترنت بعنوان: "إيران الحرة 2021".

ويرى المنظمون أن مؤيدين لهذه المظاهرات من 105 دولة سيشاركون فيها بالعديد من الأماكن حول العالم وستستمر الفعاليات حتى 12 يوليو الجاري.

وتسعى الحركة لمواصلة احتجاجاتها السلمية حتى الرابع عشر من الشهر الجاري في منتزه شريفينبارك بمدينة كيل شمالي ألمانيا.