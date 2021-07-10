Masrawy logo white

إيرانيون في المنفى يطالبون بمراعاة حقوق الإنسان في بلادهم

07:11 م السبت 10 يوليه 2021
إيرانيون في المنفى يطالبون بمراعاة حقوق الإنسان في بلادهم

إيرانيون في المنفى

برلين - (د ب أ)

خرج مئات الإيرانيين في المنفى إلى شوارع العاصمة الألمانية برلين اليوم السبت للمطالبة باحترام حقوق الإنسان في وطنهم.

ودعا المتظاهرون كلا من ألمانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ سياسة حازمة تجاه النظام الإيراني.

وطالب المتظاهرون بمطالب منها إلغاء عقوبة الإعدام وإطلاق سراح السجناء السياسيين في إيران.

كان بعض المتظاهرين وضعوا حبالا بشكل رمزي حول أعناقهم في نسخة طبق الأصل من المشنقة الموضوعة بالقرب من بوابة براندنبورج.

وكان العديد يحملون أعلاما وبالونات بألوان العلم الإيراني، ووجهوا انتقادات صريحة لسياسة إيران النووية.

وقالت الشرطة إن المظاهرة كانت سلمية حتى بعد ظهر اليوم، مشيرة إلى مشاركة المئات فيها، بينما كان المنظمون يتوقعون مشاركة الآلاف من جميع أنحاء ألمانيا.

تعد هذه المظاهرة جزءا من القمة العالمية المنعقدة على الإنترنت بعنوان: "إيران الحرة 2021".

ويرى المنظمون أن مؤيدين لهذه المظاهرات من 105 دولة سيشاركون فيها بالعديد من الأماكن حول العالم وستستمر الفعاليات حتى 12 يوليو الجاري.

وتسعى الحركة لمواصلة احتجاجاتها السلمية حتى الرابع عشر من الشهر الجاري في منتزه شريفينبارك بمدينة كيل شمالي ألمانيا.

إيران حقوق الإنسان برلين ألمانيا الاتحاد الأوروبي

الخبر التالى:

حماس: تشديد الحصار الإسرائيلي لغزة يُعيد خلق ديناميات التصعيد

كورونا.. لحظة بلحظة

155

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

765

متعافون اليوم

282737

إجمالي الإصابات

16351

إجمالي الوفيات

216982

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:8 حالات غش.. بيان من التعليم بشأن امتحان العربي للثانوية العامة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا