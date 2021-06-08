مجلس الأمن يبحث دعم مساعي جوتيريش لولاية ثانية أمينا عاما للأمم المتحدة

نيويورك-(د ب أ):

يعتزم مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء مناقشة ما إذا كان سيدعم أنطونيو جوتيريش في مسعاه للحصول على ولاية ثانية في منصب الأمين العام للأمم المتحدة.

ومن المتوقع أن يصوت المجلس الذي يضم 15 دولة عضو لصالح الدبلوماسي البرتغالي البالغ من العمر 72 عاما.

وخلال السنوات القليلة الماضية، نجح جوتيريش في الحفاظ على علاقات طيبة مع قوى "الفيتو" القوية في مجلس الأمن، الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا. ولا يوجد مرشح رسمي منافس له على المنصب.

وتعتبر توصية المجلس أمرا حاسما في تأييد الجمعية العاملة للأمم المتحدة لجوتيريش.

ومن المتوقع عقد جلسة للجمعية العامة قبل نهاية يونيو الجاري.

وتبدأ الولاية الجديدة للأمين العام للأمم المتحدة في الأول من يناير 2022، لمدة خمس سنوات.

وشغل منصب الأمين العام في السابق تسعة "رجال"، منهم أربعة من أوروبا.

ويقود جوتيريش المنظمة العالمية منذ عام 2017.​