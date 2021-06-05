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الهند وجه تحذيرا نهائيا لـ"تويتر" للامتثال للقواعد الجديدة

04:33 م السبت 05 يونيو 2021
الهند وجه تحذيرا نهائيا لـ"تويتر" للامتثال للقواعد الجديدة

شركة تويتر

نيودلهي- (د ب أ):

وجهت الحكومة الهندية تحذيرا نهائيا لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للامتثال على الفور لقواعد جديدة لشركات التواصل الاجتماعي أو مواجهة "عواقب" بموجب قوانين محلية، في تصعيد لنزاع مع الموقع، حسب ذكرت وكالة "بلومبرج"، السبت.

وقالت وزارة الالكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية في إشعار اليوم السبت "يظهر عدم الامتثال (للقواعد) عدم التزام موقع تويتر وكذا عدم بذل جهود لتوفير تجربة آمنة لشعب الهند على منصته".

وأضافت أن الهند "أعطت إنذارا أخيرا" للموقع للامتثال، كبادرة حسن نية.

ورفض متحدث باسم تويتر في نيودلهي التعليق.

تويتر الهند الحكومة الهندية وزارة الالكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية

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