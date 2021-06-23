وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجزائرى ببرلين تعزيز التعاون بين البلدين

القاهرة - أ ش أ

بحث وزير الخارجية سامح شكري‬⁩ اليوم الأربعاء مع نظيره الجزائري ⁧‫صبري بوقدوم‬⁩ على هامش مشاركتهما في مؤتمر برلين 2 حول ليبيا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقيّن والتنسيق بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك.

أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".