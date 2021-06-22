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أفريقيا تسجل 5 ملايين و230 ألف إصابة و138 ألف حالة وفاة بكورونا

06:33 م الثلاثاء 22 يونيو 2021
أفريقيا تسجل 5 ملايين و230 ألف إصابة و138 ألف حالة وفاة بكورونا

وفيات كورونا

إثيوبيا - (أ ش أ)

أكدت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" التابعة للاتحاد الافريقي، اليوم الثلاثاء، تسجيل الدول الأعضاء 5 ملايين و230 ألف إصابة مؤكدة، و138 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، بينما تعافي 4 ملايين و640 ألف شخص.

وأوصت المراكز ـ في بيان اليوم - الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا، وترصد المتلازمات مثل الانفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم بلدان القارة لتحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

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وفيات كورونا فيروس كورونا الاتحاد الافريقي أفريقيا

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