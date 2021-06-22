Masrawy logo white

هزة أرضية بقوة 5.7 درجة تضرب جزر دوديكانيسيا اليونانية

12:11 م الثلاثاء 22 يونيو 2021
هزة أرضية بقوة 5.7 درجة تضرب جزر دوديكانيسيا اليونانية

هزة أرضية

أثينا - أ ش أ

ضربت هزة أرضية قوية بلغت شدتها 5.7 درجة على مقياس ريختر جزر دوديكانيز اليونانية الواقعة في جنوب شرق بحر إيجة في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، بحسب ما أفاد به المرصد الوطني في أثينا.

وبحسب المرصد فإن الهزة التي وقعت في الساعة 1:14 صباحًا بالتوقيت المحلي ضربت المنطقة البحرية الواقعة بين جزيرتي نيسيروس وتينوس، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار، بحسب ما نقلته صحيفة "كاثمريني" اليونانية.

من جانبه، أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بأن قوة الهزة الأرضية بلغت 5.9 درجة على مقياس ريختر.

وأعقب الهزة الأرضية عدة هزات اتدادية. وجاءت الهزة بعد ساعات من وقوع هزة أرضية أخرى بقوة 3.6 درجة في المنطقة نفسها يوم أمس الاثنين.

ونقلت الصحيفة عن إفثيميوس ليكاس، أستاذ الجيولوجيا الديناميكية التكتونية التطبيقية في جامعة أثينا، قوله في تصريحات تلفزيونية صباح اليوم "لسنا قلقين منها، لكن انتباهنا تحول إلى تلك المنطقة بعينها، حيث سُجل نشاط زلزالي خلال فترة الشهر ونصف الماضية".

هذا المحتوى من

Asha
هزة أرضية جزر دوديكانيسيا اليونانية مقياس ريختر أثينا

الخبر التالى:

الصحة العالمية: إنشاء أول مركز لنقل تكنولوجيا اللقاحات في أفريقيا خطوة كبيرة للأمام

كورونا.. لحظة بلحظة

509

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

440

متعافون اليوم

277797

إجمالي الإصابات

15898

إجمالي الوفيات

206053

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:في 3 مستشفيات.. الصحة تعلن عدد مصابي حادث قطار الإسكندرية (بيان رسمي)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا