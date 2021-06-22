زلزال بقوة 7ر5 درجة يضرب جزر دوديكانيز اليونانية

أثينا-(د ب أ):

ضرب زلزال بقوة 7ر5 درجة على مقياس ريختر جزر دوديكانيز اليونانية في جنوب شرق بحر إيجة اليوم الثلاثاء.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال يقع على بعد حوالى 60 كيلومترا جنوب جزيرة كوس.

وذكر التليفزيون اليونانى الرسمي أن العديد من سكان المنطقة استيقظوا على الهزة التى وقعت فى الساعة 1214 صباحا بالتوقيت المحلي (2214 من مساء الإثنين بتوقيت جرينتش).

وشعر السكان بالزلزال في جميع أنحاء جنوب بحر إيجه بما في ذلك جزر كوس ورودس وكريت. ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار مادية أو إصابات.​