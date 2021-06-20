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"ليُخبر العالم عن فلسطين".. مسن بريطاني يتسلق رافعة بطول ٢٠٠ مترًا (فيديو وصور)

12:01 ص الأحد 20 يونيو 2021
"ليُخبر العالم عن فلسطين".. مسن بريطاني يتسلق رافعة بطول ٢٠٠ مترًا (فيديو وصور)

نيك جورجس

كتب - محمد صفوت:

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصور لبريطاني يدعى نيك جورجس، يبلغ من العمر 70 عامًا وهو يرفع علم فلسطين من أعلى نقطة في لندن حيث تسلق رافعة بناء بالقرب من مقر البرلمان والسفارة الأمريكية.

حاولت الشرطة البريطانية اعتراض نيك جورجس من تسلق الرافعة التي يتجاوز طولها 200 مترًا، لكنه أصر على الاستمرار لرفع علم فلسطين فوقها أمام مجلس العموم البريطاني (البرلمان).

وشهدت العاصمة البريطانية لندن وعواصم أوروبية وعالمية أخرى مظاهرات خلال الفترة الماضية تنديدًا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والقدس المحتلة والضفة الغربية، والمطالبة بمحاسبة الاحتلال عن جرائمه، عقب ١١ يومًا من الاعتداءات المستمرة للاحتلال على قطاع غزة في مايو الماضي، ومحاولة تهجير عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة

فور بلوغه قمة الرافعة صور نيك مقطع فيديو يوضح خلاله أسباب تسلقه ورفعه لعلم فلسطين. قائلاً: "تسلقت رافعة بطول 300 قدم لأخبر العالم عن فلسطين، لا يمكنني الوقوف جانبًا متفرجًا عما يحدث".

وواصل حديثه بقوله: "لا أحد يهتم بما يحدث في فلسطين، يجب علينا التحرك لوقف جرائم إسرائيل، حتى نعلي قيم السلام والحرية للفلسطينيين، وإيقاف الإرهاب الإسرائيلي الممارس ضدهم".

وأضاف: "أرسلت لفلسطين لثلاثة أشهر وكنت شاهدًا يوميًّا على الكثير من الفظاعات والممارسات الوحشية للاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية". وروى مشاهدته لعائلة فلسطينية تحترق على على أيدي مستوطنين. فضلاً عن خرق مزارع الزيتوت وهدم المنازل.

ونقل موقع "مترو" البريطاني، عن شهود عيان قولهم إن المسن الذي تسلق الرافتة لم يكن يرتدي خوذة حماية صلبة ولا شبكة أمان وهو يتسلق ليرفع العلم من أجل فلسطين.

وأغلقت السلطات البريطانية الطرق المحيطة بموقع البناء وحثت السائقين على إيجاد طرق بديلة.

وتسبب القصف الجوي للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في استشهاد 256 فلسطينيًا بينهم 66 طفلا وإصابة أكثر من 1900، فضلاً عن خسائر مادية قدرت بعشرات الملايين من الدولارات.

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