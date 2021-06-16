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بايدن يصف قمته مع بوتين بـ"إيجابية" ويؤكد ضرورة التعاون لمصلحة البلدين

07:40 م الأربعاء 16 يونيو 2021
بايدن يصف قمته مع بوتين بـ"إيجابية" ويؤكد ضرورة التعاون لمصلحة البلدين

بايدن وبوتين

وكالات

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، قمته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بأنها "إيجابية"، مضيفًا أنه اتفق مع بوتين على إطلاق حوار استراتيجي لتحقيق الاستقرار في العالم.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، إنه أبلغ بوتين إنه علينا أن نتعاون لمصلحة الشعبين الأمريكي والروسي.

وأشار إلى أنه لديه مسؤولية مشتركة مع الرئيس بوتين لإدارة علاقات جيدة بين الطرفين.

جو بايدن فلاديمير بوتين روسيا أمريكا

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