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الاتحاد الأوروبي يخفف القيود المفروضة على السفر لأمريكا وسبع دول أخرى

12:51 م الأربعاء 16 يونيو 2021
الاتحاد الأوروبي يخفف القيود المفروضة على السفر لأمريكا وسبع دول أخرى

الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب ا):

من المقرر أن يخفف الاتحاد الأوروبي تدريجيا القيود المفروضة على دخول المسافرين من الولايات المتحدة الأمريكية وسبع دول أخرى، بعد التوصل لاتفاق بين الـ27 الأعضاء بالاتحاد.

وقالت الرئاسة البرتغالية للاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن المسافرين القادمين من الولايات المتحدة وألبانيا وهونج كونج ولبنان وماكاو ومقدونيا وصربيا وتايوان إلى التكتل الأوروبي سيحظون بفرصة أسهل لدخول التكتل .

ومع ذلك، مازال الأمر يرجع لكل دولة بالاتحاد لتقرير ما هي المتطلبات التي ستفرضها على المسافرين. ولم يتضح بالفعل متى سوف يتم تطبيق الترتيبات الجديدة الخاصة بالسفر.

ويذكر أنه في ذروة جائحة كورونا، فرضت جميع دول الاتحاد الأوروبي ماعدا أيرلندا حظرا على السفر غير الضروري ماعدا في حالات قليلة. كما شاركت دول غير أعضاء بالاتحاد الأوروبي وهى النرويج و ليختنشتاين وسويسرا وأيسلندا في حظر السفر.

وتنضم الدول الثمان التي وافق سفراء الاتحاد الأوروبي على تخفيف قيود السفر لمواطنيها لقائمة تشمل استراليا وإسرائيل واليابان ونيوزيلندا ورواندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند.

وقال المتحدث باسم الرئاسة البرتغالية إنه سوف يتم تبنى قرار اليوم رسميا بحلول نهاية الأسبوع.

الاتحاد الأوروبي بروكسل أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية

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