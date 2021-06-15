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ترامب يعقد أول تجمعات حاشدة في فلوريدا وأوهايو

08:56 م الثلاثاء 15 يونيو 2021
ترامب يعقد أول تجمعات حاشدة في فلوريدا وأوهايو

دونالد ترامب

نيويورك - (د ب أ)

يعقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أول تجمعات حاشدة بعد تركه الرئاسة في ولايتي أوهايو وفلوريدا على مدار الأسابيع الثلاثة المقبلة، وفقا لما نقلته صحيفة "يو إس إيه توداي"، عن مساعدين لترامب .

ومن المتوقع أن ينظم ترامب تجمعا في منطقة كليفلاند في 26 يونيو وآخر في منطقة تامبا في الثالث من يوليو، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

يشار إلى أن البعض يخشى إحياء تجمعات ترامب لسلوكيات انتقامية.

دونالد ترامب فلوريدا أوهايو

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