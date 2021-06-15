إجمالي إصابات كورونا حول العالم يبلغ 176 مليونا و207 آلاف و960 حالة
واشنطن-(أ ش أ):
ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم ارتفع إلى 176 مليونا و207 آلاف و960 حالة.
وأفادت الجامعة - حسبما نقلت شبكة "سي.إن.إن." الأمريكية اليوم الثلاثاء - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 3 ملايين و812 ألفا و55 حالة.
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