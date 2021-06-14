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البرازيل تسجل 37 ألفا و984 إصابة جديدة و1129 وفاة بفيروس كورونا

09:22 ص الإثنين 14 يونيو 2021
البرازيل تسجل 37 ألفا و984 إصابة جديدة و1129 وفاة بفيروس كورونا

فيروس كورونا في البرازيل

برازيليا -(أ ش أ):

سجلت البرازيل 37 ألفا و984 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات
إلى 17 مليونا و400 ألف شخص.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين، بارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد بواقع 1129 ليصل إجمالي الوفيات إلى 490 ألف حالة.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

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فيروس كورونا في البرازيل البرازيل فيروس كورونا كوفيد19

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