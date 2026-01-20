محافظ أسوان يطمئن على انتظام سير امتحانات الشهادة الاعدادية -صور

أسوان- إيهاب عمران:

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لجان إمتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2025/2026 (عام - لغات - رياضى - خاص - دمج)، بمجمع مدارس العروبة المشتركة، والذى يضم 10 لجان امتحانية، وأيضاً لجنة مدرسة الفصول الإعدادية الملحقة، وتشمل 522 طالبا وطالبة داخل 26 لجنة، وتضم طلاب مدارس الفصول الإعدادية، وعبد الحميد عبد الغفور، وسانت تريزا، وذلك من إجمالى 213 لجنة تضم 30 ألف و 185 طالبا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية الخمس.

وحرص الدكتور إسماعيل كمال على التأكد من الطلاب على مستوى الامتحان " بنظام البوكليت" لجميع المواد الأساسية، حيث يؤدى اليوم الطلاب امتحان مادتى العلوم والهندسة، مع تهيئة الأجواء لأدائهم الامتحانات فى سهولة ويسر.

واستجابة لشكاوى طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم بشأن صعوبة امتحان مادة الدراسات الإجتماعية، وجه محافظ أسوان بتشكيل لجنة متخصصة لفحص الإمتحان ومراجعة مستوى الأسئلة، مع مراعاة ذلك أثناء أعمال التصحيح وتوزيع الدرجات على الأسئلة بما يضمن تحقيق مصلحة الطالب، والحفاظ على حقوق أبنائنا الطلاب كاملة.

كما وجه، بتشديد الرقابة لمنع أى حالات للغش، فيما طمأن المحافظ أولياء الأمور على أن الإمتحانات بباقي المواد السابقة الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط ، ولا يوجد أى شكاوى منها.