تعليم جنوب سيناء يعقد ورش تدريبية للمعلمين الجدد بالمرحلة الابتدائية

جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلقت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، فعاليات الورش التدريبية للمعلمين الجدد على الحقيبة التدريبية "أساسيات التدريس" لمعلمي المرحلة الابتدائية، بقاعة مدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية العسكرية، بمشاركة 100 معلم ومعلمة على مستوى الإدارات التعليمية.

وقال عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن هذا البرنامج يعد استكمالًا للجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع الشركاء والجهات المانحة ووحدة دعم إصلاح التعليم، في إطار تطوير منظومة التعليم بالمرحلة الابتدائية، والارتقاء بمستوى الأداء المهني للمعلمين الجدد.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه سبق تنفيذ حقيبة تدريب "الملاحظة الصفية الفعالة" لموجهي المرحلة الابتدائية، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين جودة العملية التعليمية.

وأكد أنه من المقرر أن يستمر التدريب حتى غدٍ الأربعاء، ويتضمن البرنامج تقسيم المعلمين المتدربين إلى مجموعات تدريبية لصقل المهارات الأساسية للتدريس، من خلال برنامج تدريبي متكامل وورش عمل تطبيقية تحاكي العملية التعليمية داخل المدارس، بما يسهم في إعداد معلم قادر على مواكبة متطلبات التطوير التربوي الحديث.

ويأتي التدريب تحت رعاية محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وإشراف أحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء التعليمية، ومها عبد السلام، مدير إدارة التدريب بالمديرية، و إيمان فتحي، رئيس قسم التدريب بإدارة طور سيناء التعليمية.