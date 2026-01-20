إعلان

تعليم جنوب سيناء يعقد ورش تدريبية للمعلمين الجدد بالمرحلة الابتدائية

كتب : رضا السيد

01:26 م 20/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    تدريب معلمين المرحلة الابتدائية
  • عرض 6 صورة
    فعاليات التدريب
  • عرض 6 صورة
    ورش تدريبية
  • عرض 6 صورة
    الورش (2)
  • عرض 6 صورة
    تدريب المعلمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلقت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، فعاليات الورش التدريبية للمعلمين الجدد على الحقيبة التدريبية "أساسيات التدريس" لمعلمي المرحلة الابتدائية، بقاعة مدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية العسكرية، بمشاركة 100 معلم ومعلمة على مستوى الإدارات التعليمية.

وقال عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن هذا البرنامج يعد استكمالًا للجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع الشركاء والجهات المانحة ووحدة دعم إصلاح التعليم، في إطار تطوير منظومة التعليم بالمرحلة الابتدائية، والارتقاء بمستوى الأداء المهني للمعلمين الجدد.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه سبق تنفيذ حقيبة تدريب "الملاحظة الصفية الفعالة" لموجهي المرحلة الابتدائية، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين جودة العملية التعليمية.

وأكد أنه من المقرر أن يستمر التدريب حتى غدٍ الأربعاء، ويتضمن البرنامج تقسيم المعلمين المتدربين إلى مجموعات تدريبية لصقل المهارات الأساسية للتدريس، من خلال برنامج تدريبي متكامل وورش عمل تطبيقية تحاكي العملية التعليمية داخل المدارس، بما يسهم في إعداد معلم قادر على مواكبة متطلبات التطوير التربوي الحديث.

ويأتي التدريب تحت رعاية محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وإشراف أحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء التعليمية، ومها عبد السلام، مدير إدارة التدريب بالمديرية، و إيمان فتحي، رئيس قسم التدريب بإدارة طور سيناء التعليمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة جنوب سيناء وزارة التربية والتعليم عادل عتلم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد أحداث الانسحاب..عقوبة قاسية تنتظر 11 لاعبًا في السنغال بكأس العالم
رياضة عربية وعالمية

بعد أحداث الانسحاب..عقوبة قاسية تنتظر 11 لاعبًا في السنغال بكأس العالم
إيتو يكشف مفاجأة: أوقفت انسحاب الكاميرون من مباراة المغرب بأمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

إيتو يكشف مفاجأة: أوقفت انسحاب الكاميرون من مباراة المغرب بأمم أفريقيا
وزير إسرائيلي يهاجم مصر: عدوتنا ويجب تهجير غزة بموافقتها أو من دونها
شئون عربية و دولية

وزير إسرائيلي يهاجم مصر: عدوتنا ويجب تهجير غزة بموافقتها أو من دونها
أول تحرك برلماني بعد قرار إنهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول
أخبار مصر

أول تحرك برلماني بعد قرار إنهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول
"السم في الزبادي".. نقل 7 أشخاص إلى المستشفى لإصابتهم بتسمم في قنا
أخبار المحافظات

"السم في الزبادي".. نقل 7 أشخاص إلى المستشفى لإصابتهم بتسمم في قنا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد إنهاء التعاقد مع "فوري".. تعرف على طرق حجز تذاكر السكة الحديد
إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة مع بداية تعاملات اليوم في مصر
زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع