كوريا الجنوبية تسجل أقل من 600 إصابة جديدة بكورونا لليوم الثاني

سول- (د ب أ):

ظلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المسجلة في كوريا الجنوبية أقل من 600 إصابة لليوم الثاني اليوم السبت، حيث اتخذت السلطات الصحية قرارا بتمديد قواعد التباعد الاجتماعي لمدة ثلاثة أسابيع إضافية لوقف الإصابات العنقودية.

وسجلت كوريا الجنوبية 565 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، من بينها 525 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 147422 إصابة، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقد قامت السلطات الصحية بتطعيم 39ر11 مليون شخص بأول جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، بنسبة 2ر22 % من عدد سكان البلاد، منذ أن بدأت كوريا الجنوبية في برنامج التطعيم في 25 فبراير.

وأضافت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن 8ر2 مليون شخص، أو نسبة 6ر5 % من عدد السكان تم تحصينهم تماما بإعطائهم جرعتين من اللقاح.