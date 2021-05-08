لليوم الثالث.. الهند تسجل أكثر من 400 ألف إصابة و4194 وفاة بكورونا

نيودلهي- (د ب أ):

سجلت الهند، اليوم السبت، أكثر من 400 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، لليوم الثالث على التوالي، حسبما ذكرت تقارير إخبارية.

وسجلت الهند 401 ألف و326 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 21 مليونا و886 ألفا و611 إصابة.

كما سجلت البلاد 4194 وفاة إضافية، لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 238 ألفا و265.