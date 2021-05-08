الخارجية تصدر بيانا حول تأخر إصدار جوازات سفر جديدة للمواطنين المقيمين بالسعودية

القاهرة - (أ ش أ):

أكدت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، أنها تتابع باهتمام بالغ شكاوى العديد من أبنائنا المُغتربين المقيمين في المملكة العربية السعودية من تأخر إصدار جوازات السفر الجديدة، الأمر الذي يرجع في جانب كبير منه إلى ما شهدته الفترة الماضية، ومنذ بداية جائحة فيروس كورونا، من زيادة كبيرة في طلبات استخراج جوازات السفر في سفاراتنا وقنصلياتنا في الخارج عن المُعدل المُعتاد.

وأوضحت وزارة الخارجية- في بيان، اليوم- أن هذا التأخير يرجع إلى إجراءات وقف الطيران أو عدم انتظامه في العديد من دول العالم، بما في ذلك دول الخليج العربي حيث تتواجد الجاليات المصرية الأكبر عددًا.

وذكرت أن الوزير شكري أصدر تعليماته إلى السفارة المصرية بالرياض وقنصليتينا بكل من الرياض وجدة؛ للتأكد من سرعة توافر كافة السبل والظروف المناسبة لتسهيل تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين.

كما وجّه وزير الخارجية القطاع القنصلي وقطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بوزارة الخارجية بسرعة الانتهاء من وضع آلية مميكنة؛ لإنهاء إجراءات الملء الإلكتروني للاستمارات، مما سيساهم في اختصار إجراءات استخراج جوازات السفر وتيسيرها.

وأشارت الخارجية إلى أن عدد طلبات إصدار الجوازات اليومية في القنصليتين العامتين في كل من الرياض وجدة، على سبيل المثال، بلغ حوالي ثلاثة أضعاف الأعداد اليومية قبل جائحة كورونا، وذلك فضلاً عما أدى إليه توقف حركة الطيران أو عدم انتظامها من تكدس أكثر من 10 آلاف استمارة إصدار جواز سفر لدى بعثاتنا الأخرى على مستوى العالم، وهو ما أدى إلى زيادة الضغط على الجهات المعنية بإصدار جوازات السفر في جمهورية مصر العربية وتأثير ذلك على معدل إصدار الجوازات، لا سيما مع ما يتم تطبيقه أيضًا من إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أنها سارعت، على الرغم مما تقدم، وبالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل العمل على تسريع إجراءات استخراج الجوازات، الأمر الذي أسفر عن إصدار 53 ألفا و120 جواز سفر خلال الفترة من يناير إلى إبريل من العام الجاري، وبلغ معدل ما يتم إرساله حالياً من جوازات سفر إلى القنصليتين العامتين في كل من الرياض وجدة وتسليمه للمواطنين حوالي 3 آلاف جواز سفر أسبوعياً.

ولفتت الخارجية إلى أنها ستقوم بمواصلة تكثيف المُهمات القنصلية خلال الفترة المُقبلة إلى المُقيمين بالمملكة العربية السعودية في المدن الأكثر كثافة التي تبعد عن العاصمة، لتقديم كافة الخدمات القنصلية إلى المواطنين المصريين المقيمين هناك.

وحثت المواطنين على التواصل المباشر، في حال وجود أي شكاوى، مع القطاع القنصلي عبر البريد الإلكتروني: (Assistantmin.con@gmail.com)، أو تقديم شكواهم عن طريق بوابة الشكاوى الحكومية.