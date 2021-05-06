المغرب يستدعي سفيرته في ألمانيا للتشاور بسبب "مواقف عدائية"

الرباط- (أ ف ب):

قرر المغرب استدعاء سفيرته في ألمانيا للتشاور بسبب "مواقف عدائية تنتهك المصالح العليا للمملكة" تتعلق على الخصوص بقضية الصحراء الغربية، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية المغربية الخميس.

وقالت الوزارة في بيان إن "ألمانيا سجلت موقفا سلبيا بشأن قضية الصحراء المغربية، إذ جاء هذا الموقف العدائي في أعقاب الإعلان الرئاسي الأمريكي، الذي اعترف بسيادة المغرب على صحرائه"، معتبرة ذلك "موقفا خطيراً لم يتم تفسيره لحد الآن".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت اعترافها بسيادة المغرب على الإقليم المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو، أواخر ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، بالموازاة مع استئناف المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل.

ويسيطر المغرب على 80 % من مساحة المستعمرة الاسبانية سابقا مقترحا منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، في حين تطالب بوليساريو باستقلالها مدعومة من الجزائر.

ويدعو مجلس الأمن الدولي بدوره إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ 2019 "من أجل التوصل إلى حل سياسي (...) يمكّن من تقرير مصير شعب الصحراء الغربية".

يأتي قرار السلطات المغربية بعد أسابيع من إعلانها مطلع مارس تعليق كل أشكال التواصل مع سفارة ألمانيا في الرباط، دون توضيح خلفياته رسميا.

إلى جانب قضية الصحراء الغربية فسرت الخارجية المغربية استدعاء سفيرة المملكة ببرلين أيضا "بمحاربة مستمرة ولا هوادة فيها للدور الإقليمي الذي يلعبه المغرب". وخصت بالذكر "دور المغرب في الملف الليبي، وذلك بمحاولة استبعاد المملكة من دون مبرر من المشاركة في بعض الاجتماعات الإقليمية المخصصة لهذا الملف، كتلك التي عقدت في برلين" العام المنصرم.

وكان المغرب قد احتضن ابتداء من خريف العام المنصرم عدة جولات للحوار بين فرقاء الأزمة الليبية آنذاك، انتهت بإعلان التوصل إلى توافق حول توحيد المناصب السيادية.

كما اتهم بيان الخارجية المغربية السلطات الألمانية "بالتواطؤ" مع "أحد المدانين السابقين بارتكاب أعمال إرهابية، بما في ذلك كشفها عن المعلومات الحساسة التي قدمتها أجهزة الأمن المغربية إلى نظيرتها الألمانية"، دون ذكر اسمه.

يتعلق الأمر على الأرجح بمحمد حاجب وهو مواطن مغربي ألماني أدين العام 2010 في قضية "إرهاب" بالسجن 10 سنوات في المغرب خفضت لاحقا إلى 5 أعوام. وعاد إلى ألمانيا بعد الإفراج عنه حيث اشتهر ببث فيديوهات على يوتيوب تتضمن انتقادات حادة للسلطات المغربية.

تعد ألمانيا من أهم الشركاء التجاريين للمغرب مسجلة العام الماضي صادرات بلغت قيمتها 1,9 مليار يورو وواردات تناهز 1,3 مليار.

وكانت قد وافقت قبل الأزمة أواخر 2020 على تقديم دعم مالي للمغرب بـ1,3 مليار يورو، في إطار دعم إصلاح النظام المالي المغربي والتصدّي لفيروس كورونا.