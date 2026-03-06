قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مصادر، الخميس، إن الولايات المتحدة وقطر تناقشان شراء طائرات مسيرة أوكرانية لإسقاط مسيرات "شاهد" الإيرانية.

وأوضح مصدر، أن المباحثات الجارية مع كييف تهدف للحصول على مسيرات اعتراضية كبديل منخفض التكلفة لمواجهة التهديدات الجوية في ظل الحرب المستمرة بمنطقة الخليج.

مفاوضات لشراء مسيرات أوكرانية

وأشار المصدر، إلى أن المحادثات الأولية تجري بين مسؤولين حكوميين وتركز على تقنيات الاستماع للطائرات المعادية وتعطيل إشارات اتصالها.

وبينما امتنع البنتاجون عن التعليق، لم يصدر رد رسمي من المكتب الإعلامي الدولي القطري حول هذه المشاورات التي تسعى لتوظيف طائرات مسيرة أوكرانية في حماية المنشآت الحيوية.

خبرات أوكرانية في المسيرات

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الخميس، أن الولايات المتحدة طلبت مساعدة بلاده في إسقاط صواريخ شاهد، موضحا أنه أصدر تعليمات بتوفير الموارد وتواجد الخبراء لضمان الأمن، مشيرا إلى تلقي طلبات مماثلة من دول الشرق الأوسط للحصول على "طائرات مسيرة أوكرانية" اعتراضية، مشترطا عدم إضعاف دفاعات بلاده ضد الغزو الروسي لإتمام الصفقات.

فاعلية المسيرات الأوكرانية

وكشف دبلوماسي غربي في الخليج عن زيارة وفد أوكراني للدوحة وأبو ظبي لتبادل الخبرات في الدفاع الجوي.

وتأتي هذه التحركات بعد إطلاق طهران مئات المسيرات والصواريخ على دول الخليج، حيث برزت الحاجة لأساليب أرخص من أنظمة "باتريوت" التي تعتمد عليها أوكرانيا، خصوصا وأن كييف نجحت في إسقاط معظم المسيرات الإيرانية التي أطلقتها روسيا هذا الشتاء.

"مشروع الأخطبوط" وتوريد مسيرات للخليج

وأفاد مصدر ثالث، بأن بريطانيا تدعم محادثات تزويد دول الخليج بطائرات مسيرة أوكرانية عبر "مشروع الأخطبوط"، وهو تعاون مشترك بين لندن وكييف.

وفي حين لم تعلق وزارة الدفاع البريطانية، حذر جهاز الأمن الأوكراني الشركات المحلية من بيع الأسلحة دون إذن رسمي، لضمان السيطرة على صادرات التكنولوجيا العسكرية الحساسة.

تشغيل المسيرات الأوكرانية

اقترح فولوديمير زيلينسكي مقايضة الطائرات المسيرة الأوكرانية بصواريخ أنظمة "باتريوت" التي تنتجها شركة "لوكهيد مارتن" لسد العجز في ترسانته.

ومن جانبه، أوضح تاراس تيموتشكو من مؤسسة Come Back Alive الأوكرانية، أن تشغيل هذه المنظومات يتطلب طواقم مدربة، مؤكدا ضرورة توسيع برامج التدريب بدلا من سحب الطيارين من الجبهات الروسية لإرسالهم إلى الشرق الأوسط.