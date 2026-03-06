إعلان

فنلندا تخفف قواعد التعامل مع الأسلحة النووية

كتب : مصراوي

12:05 ص 06/03/2026

أسلحة نووية

أفادت الإذاعة الفنلندية اليوم الخميس بأن البلاد تعتزم تخفيف القيود على التعامل مع الأسلحة النووية، حيث تخطط الحكومة لتقديم مشروع قانون بشأن المسألة الأسبوع المقبل.

وتحظر فنلندا حاليا إنتاج المواد النووية وتخزينها واستيرادها ونقلها برا أو بحرا أو جوا.

وقال وزير الدفاع أنتي هاكاينن إن: "مثل هذا الحظر الشامل غير معتاد بين الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)".

وانضمت فنلندا إلى الحلف الدفاعي في أبريل 2023 في رد فعل على حرب روسيا لأوكرانيا.

وتناقش الأحزاب الفنلندية تخفيف القواعد منذ فترة.

وتركز الاعتبارات بشكل رئيسي على ما إذا كانت فنلندا يجب أن تسمح بنقل الأسلحة النووية من دول أخرى بحلف الناتو عبر أراضيها.

الأسلحة النووية فنلندا الناتو روسيا لأوكرانيا

