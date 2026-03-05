رصدت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، الخميس، عمليات إطلاق صواريخ من إيران استهدفت بشكل مباشر مناطق في القدس وتل أبيب ووسط إسرائيل، بالتزامن مع إعلان طهران بدء موجة هجومية جديدة تجاه الأراضي المحتلة.

تفاصيل إطلاق صواريخ من إيران

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة الـ20 من عملية "الوعد الصادق 4" تحت شعار "يا معز المؤمنين"، في سياق التصعيد العسكري المتواصل مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأفاد الحرس الثوري في بيان، بأن هذه الموجة تضمنت عمليات مشتركة ومتنوعة وواسعة النطاق شاركت فيها مختلف صفوف القوات المسلحة، واستهدفت بشكل مباشر حزمة من الأهداف الاستراتيجية التابعة للجانبين الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة.

أهداف إطلاق صواريخ من إيران

تأتي هذه التحركات العسكرية ضمن سلسلة الردود الإيرانية المستمرة على ما وصفه البيان بالعدوان الأمريكي الإسرائيلي ضد الجمهورية الإسلامية.

وواصلت القوات الإيرانية، قصفها المكثف للمصالح والقواعد الأمريكية المنتشرة في دول الخليج والمنطقة، بالتزامن مع شن هجمات صاروخية استهدفت العمق الإسرائيلي، مما أدى إلى رفع حالة الاستنفار العسكري إلى الدرجات القصوى في كافة جبهات الصراع.

تصريحات عباس عراقجي

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، استعداد بلاده الكامل للتصدي لأي غزو بري أمريكي محتمل، مشددا على أن طهران لن تتراجع أمام الضغوط العسكرية المتزايدة.

وأكد عراقجي، أن القوات المسلحة الإيرانية في أعلى درجات الجاهزية للرد على أي تحركات معادية تستهدف أراضي البلاد أو سيادتها الوطنية في ظل استمرار المواجهة الحالية.