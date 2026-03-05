إعلان

الوعد الصادق 4.. إيران تستهدف إسرائيل بموجة صاروخية جديدة

كتب : محمود الطوخي

11:39 م 05/03/2026

إيران تستهدف إسرائيل بموجة صاروخية جديدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رصدت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، الخميس، عمليات إطلاق صواريخ من إيران استهدفت بشكل مباشر مناطق في القدس وتل أبيب ووسط إسرائيل، بالتزامن مع إعلان طهران بدء موجة هجومية جديدة تجاه الأراضي المحتلة.

تفاصيل إطلاق صواريخ من إيران

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة الـ20 من عملية "الوعد الصادق 4" تحت شعار "يا معز المؤمنين"، في سياق التصعيد العسكري المتواصل مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأفاد الحرس الثوري في بيان، بأن هذه الموجة تضمنت عمليات مشتركة ومتنوعة وواسعة النطاق شاركت فيها مختلف صفوف القوات المسلحة، واستهدفت بشكل مباشر حزمة من الأهداف الاستراتيجية التابعة للجانبين الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة.

أهداف إطلاق صواريخ من إيران

تأتي هذه التحركات العسكرية ضمن سلسلة الردود الإيرانية المستمرة على ما وصفه البيان بالعدوان الأمريكي الإسرائيلي ضد الجمهورية الإسلامية.

وواصلت القوات الإيرانية، قصفها المكثف للمصالح والقواعد الأمريكية المنتشرة في دول الخليج والمنطقة، بالتزامن مع شن هجمات صاروخية استهدفت العمق الإسرائيلي، مما أدى إلى رفع حالة الاستنفار العسكري إلى الدرجات القصوى في كافة جبهات الصراع.

تصريحات عباس عراقجي

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، استعداد بلاده الكامل للتصدي لأي غزو بري أمريكي محتمل، مشددا على أن طهران لن تتراجع أمام الضغوط العسكرية المتزايدة.

وأكد عراقجي، أن القوات المسلحة الإيرانية في أعلى درجات الجاهزية للرد على أي تحركات معادية تستهدف أراضي البلاد أو سيادتها الوطنية في ظل استمرار المواجهة الحالية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرب في إيران زئير الأسد الوعد الصادق 4 أمريكا وإسرائيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مسلسل "فرصة أخيرة " الحلقة الأولى جريمة قتل تشعل مواجهة محمود حميدة وطارق
دراما و تليفزيون

مسلسل "فرصة أخيرة " الحلقة الأولى جريمة قتل تشعل مواجهة محمود حميدة وطارق
السيسي: استمرار الحرب له ضريبة كبيرة ونحاول وقفها بجهود مخلصة
أخبار وتقارير

السيسي: استمرار الحرب له ضريبة كبيرة ونحاول وقفها بجهود مخلصة
تقرير: تكلفة الحرب مع إيران بلغت 3.7 مليار دولار في أول 100 ساعة
شئون عربية و دولية

تقرير: تكلفة الحرب مع إيران بلغت 3.7 مليار دولار في أول 100 ساعة
إغلاق منصة كبرى استخدمها القراصنة لسرقة كلمات المرور.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

إغلاق منصة كبرى استخدمها القراصنة لسرقة كلمات المرور.. ما القصة؟
دخان كثيف يحيط بالنادي الأهلي في مدينة نصر
حوادث وقضايا

دخان كثيف يحيط بالنادي الأهلي في مدينة نصر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"عمايل إيديه وحياة عينيه".. السفارة الألمانية عن المحشي في إفطار المطرية ( صور وفيديو)
"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟
السيسي يوجه بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
السيسي: استمرار الحرب له ضريبة كبيرة ونحاول وقفها بجهود مخلصة