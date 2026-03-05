نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مسؤولين أمريكيين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عزمه على دعم الجماعات المسلحة في إيران المستعدة لحمل السلاح من أجل الإطاحة بالنظام الإيراني.

وقال المصدر الأمريكي، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تدعمان سرا بعض الأكراد داخل إيران، لافتًا إلى أن تل أبيب تعمل على تزويد مجموعات كردية بالأسلحة منذ أشهر قبل بدء الهجوم على طهران.

وأوضح المسؤولون الأمريكيون، أن ترامب أصبح منفتح على دعم بعض الفصائل الإيرانية من أجل تحويلها إلى قوات برية تساعد الولايات المتحدة وإسرائيل على إزاحة النظام الإيراني.

وأشار المسؤولون إلى أن ترامب تحدث الأحد الماضي مع قادة الأكراد، ويواصل التواصل مع قادة محليين آخرين قد يستغلون ضعف طهران لتحقيق مكاسب.

وأضاف المسؤولون الأمريكيون، أن سبب تواصل ترامب مع الأكراد هو امتلاكهم قوة كبيرة على طول الحدود العراقية الإيرانية، التي قامت إسرائيل بقصفها في غرب إيران، لتمهيد الطريق أمام الأكراد.

وأكد المسؤولون أن ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن شكل الدعم الذي ستقدمه الولايات المتحدة إلى الميليشيات المسلحة، بما في ذلك ما إذا كان سيقدم أسلحة أو تدريبا أو دعما استخباراتيا.