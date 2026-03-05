إعلان

وول ستريت: أمريكا وإسرائيل تدعمان سرا الأكراد داخل إيران

كتب : عبدالله محمود

11:51 م 05/03/2026

ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مسؤولين أمريكيين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عزمه على دعم الجماعات المسلحة في إيران المستعدة لحمل السلاح من أجل الإطاحة بالنظام الإيراني.

وقال المصدر الأمريكي، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تدعمان سرا بعض الأكراد داخل إيران، لافتًا إلى أن تل أبيب تعمل على تزويد مجموعات كردية بالأسلحة منذ أشهر قبل بدء الهجوم على طهران.

وأوضح المسؤولون الأمريكيون، أن ترامب أصبح منفتح على دعم بعض الفصائل الإيرانية من أجل تحويلها إلى قوات برية تساعد الولايات المتحدة وإسرائيل على إزاحة النظام الإيراني.

وأشار المسؤولون إلى أن ترامب تحدث الأحد الماضي مع قادة الأكراد، ويواصل التواصل مع قادة محليين آخرين قد يستغلون ضعف طهران لتحقيق مكاسب.

وأضاف المسؤولون الأمريكيون، أن سبب تواصل ترامب مع الأكراد هو امتلاكهم قوة كبيرة على طول الحدود العراقية الإيرانية، التي قامت إسرائيل بقصفها في غرب إيران، لتمهيد الطريق أمام الأكراد.

وأكد المسؤولون أن ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن شكل الدعم الذي ستقدمه الولايات المتحدة إلى الميليشيات المسلحة، بما في ذلك ما إذا كان سيقدم أسلحة أو تدريبا أو دعما استخباراتيا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرب في إيران أمريكا وإيران الأكراد أمريكا إيران وأمريكا هجمات إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دخان كثيف يحيط بالنادي الأهلي في مدينة نصر
حوادث وقضايا

دخان كثيف يحيط بالنادي الأهلي في مدينة نصر
بـ"السوشي ونابلسية".. أحدث اختراعات البسبوسة في رمضان 2026
سفرة رمضان

بـ"السوشي ونابلسية".. أحدث اختراعات البسبوسة في رمضان 2026
الخبير الاقتصادي د. حسن الصادي يحذر: من يستثمر في العقار هو "واهم"
مصراوى TV

الخبير الاقتصادي د. حسن الصادي يحذر: من يستثمر في العقار هو "واهم"
بسبب حرب إيران.. أول تعليق من يويفا حول نقل مباراة فيناليسيما من قطر
رياضة عربية وعالمية

بسبب حرب إيران.. أول تعليق من يويفا حول نقل مباراة فيناليسيما من قطر
إغلاق منصة كبرى استخدمها القراصنة لسرقة كلمات المرور.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

إغلاق منصة كبرى استخدمها القراصنة لسرقة كلمات المرور.. ما القصة؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"عمايل إيديه وحياة عينيه".. السفارة الألمانية عن المحشي في إفطار المطرية ( صور وفيديو)
"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟
السيسي يوجه بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
السيسي: استمرار الحرب له ضريبة كبيرة ونحاول وقفها بجهود مخلصة