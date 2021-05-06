بايدن يقول إن الحزب الجمهوري يشهد "ثورة صغيرة"

11:54 ص الخميس 06 مايو 2021
بايدن يقول إن الحزب الجمهوري يشهد "ثورة صغيرة"

الرئيس الأمريكي جو بايدن

واشنطن- (أ ف ب):

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء إنّ الحزب الجمهوري يشهد "ثورة صغيرة"، مشيرًا إلى توتّرات شديدة في صفوف "الحزب الكبير القديم" تتعلّق بتحديد الموقف من الرئيس السابق دونالد ترامب.

وصرّح الرئيس الديموقراطي في البيت الأبيض "يبدو أنّ الحزب الجمهوري يُحاول تحديد قيَمه. إنّهم في وسط نوع من الثورة الصغيرة".

وتحتدم النقاشات داخل الحزب، خصوصًا فيما يتعلّق بمصير النائبة الجمهوريّة ليز تشيني التي كانت صوّتت لصالح اتّهام ترامب بـ"التحريض على التمرّد".

وقال بايدن "أنا ديموقراطيّ منذ وقت طويل. مرَرنا في فتراتٍ من المعارك الداخليّة والاختلافات، غير أنّني لا أتذكّر شيئًا شبيهًا" بما يحصل داخل الحزب الجمهوري.

وعندما سُئل عن هذا الموضوع قبل ساعات قليلة، خلال قيامه بإحدى الجولات، جاء جواب بايدن مقتضبًا، إذ قال "أنا لا أفهم الجمهوريّين".

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