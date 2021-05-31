جونز هوبكنز: ارتفاع إجمالي إصابات كورونا عالميًا إلى 170 مليونًا و189 ألف حالة
واشنطن-(أ ش أ):
ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 170 مليونا و189 ألفا و835 حالة.
وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 3 ملايين و538 ألفا و196 حالة.
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