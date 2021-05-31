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جونز هوبكنز: ارتفاع إجمالي إصابات كورونا عالميًا إلى 170 مليونًا و189 ألف حالة

07:49 ص الإثنين 31 مايو 2021
جونز هوبكنز: ارتفاع إجمالي إصابات كورونا عالميًا إلى 170 مليونًا و189 ألف حالة

كورونا

واشنطن-(أ ش أ):

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 170 مليونا و189 ألفا و835 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 3 ملايين و538 ألفا و196 حالة.​

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فيروس كورونا واشنطن جامعة جونز هوبكنز لقاح كورونا

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