جونز هوبكنز: ارتفاع إجمالي إصابات كورونا عالميًا إلى 170 مليونًا و189 ألف حالة

واشنطن-(أ ش أ):

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 170 مليونا و189 ألفا و835 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 3 ملايين و538 ألفا و196 حالة.​