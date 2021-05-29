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تقارير: رئيس وزراء بريطانيا يتمم زواجه من كاري سيموندس في حفل سري

11:16 م السبت 29 مايو 2021
تقارير: رئيس وزراء بريطانيا يتمم زواجه من كاري سيموندس في حفل سري

بوريس جونسون

لندن - (أ ش أ):

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أتم زواجه من خطيبته كاري سيموندس، اليوم السبت، في حفل زفاف "سرّي"، ليصبح أول رئيس وزراء في بريطاني يتزوج أثناء وجوده في منصبه منذ ما يقرب من مائتي عام.

ووفقا لما أفادت صحيفة "ذا تليجراف" عبر موقعها الإلكتروني، فقد أتم جونسون (56 عاما) وسيموندس (33 عاما) زواجهما في كاتدرائية ويستمينستر بوسط لندن، على بعد نحو ميل واحد من مقر الحكومة، وهي ذات الكاتدرائية التي شهدت تعميد ابنهما ويلفريد، العام الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أنهما كانا قد أرسلا دعوات لأقاربهما وأصدقائهما قبل أيام، حددا فيه يوم 30 يوليو المقبل موعدا للاحتفال بالزواج.

ورفضت الحكومة، من جانبها، التعليق للصحيفة على أنباء الزفاف، والذي تقول "ذا تليجراف" إن بعض المسئولين البارزين في مكتب جونسون لم يكونوا على علم به حتى تم بالفعل.

وقال أحد العاملين بكاتدرائية ويستمينستر الكاثوليكية إنهم اكتشفوا هوية الزوجين قبل يوم واحد من موعد الزفاف، الذي لم تتكشف أنباؤه سوى بعد تصريح شهود عيان لوسائل إعلام.

وخُطبت سيموندس لجونسون في أواخر 2019، ورفض جونسون في مناسبات عديدة، منذ ذلك الوقت، التعليق على خططهما للزواج.

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بوريس جونسون لندن بريطانيا كاري سيموندس

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