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السعودية تثمن جهود مصر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

10:04 م الجمعة 21 مايو 2021
السعودية تثمن جهود مصر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

الرياض - (أ ش أ):

عبرت وزارة الخارجية السعودية، عن ترحيب حكومة المملكة العربية السعودية إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وثمنت الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية الشقيقة وكذلك جهود الأطراف الدولية الأخرى في هذا الشأن.

كما أعربت بحسب وكالة الأنباء السعودية عن تطلعها إلى تظافر الجهود لإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وجددت المملكة تأكيدها على مواصلة مساعيها بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة للوصول إلى تحقيق تلك التسوية.

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية السعودية السعودية غزة فلسطين

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