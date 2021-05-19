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بالتنسيق مع مصر والأردن.. فرنسا تقدم مشروع قرار لمجلس للأمن بشأن الصراع في فلسطين

01:32 ص الأربعاء 19 مايو 2021
بالتنسيق مع مصر والأردن.. فرنسا تقدم مشروع قرار لمجلس للأمن بشأن الصراع في فلسطين

مجلس الأمن

أعلن قصر الإليزيه في باريس، صباح اليوم الأربعاء، أن فرنسا قدمت مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في فلسطين، لافتًا إلى أن مشروع القرار جاء بالتنسيق مع مصر والأردن، حسبما ذكرت "فرانس برس".
وكانت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" أعلنت في بيان مساء الثلاثاء بعد محادثات بين الرئيس إيمانويل ماكرون والرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله عبر الفيديو، وافقت الدول الثلاث بشكل عام على أنه لا بد من وقف إطلاق النار وينبغي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بحث هذا الموضوع، والمطالبة بتصويت على قرار بشأنه، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.
واتفقت الدول الثلاث على تدشين مبادرة إنسانية للمدنيين في غزة بالاشتراك مع الأمم المتحدة.
وأكدت فرنسا الثلاثاء إجراء محادثات مشتركة مع مصر والأردن من أجل التوسط في النزاع الدائر في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف "تحقيق وقف إطلاق النار وتجنب توسيع دائرة النزاع".

مجلس الأمن مصر فرنسا الأردن فلسطين

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