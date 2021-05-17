أردوغان يصف الاحتلال بأنه دولة إرهاب ويطالب بإدارة ثلاثية للقدس

أنقرة - (د ب أ)

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إسرائيل بأنها دولة إرهاب تتطاول على حرمة القدس وتقصف المدنيين بلا رحمة في غزة وتدمر مبنى ضخمًا يضم مكاتب وسائل إعلام، مطالبًا بإدارة ثلاثية للقدس.

جاء ذلك الاثنين، خلال كلمة عقب رئاسة اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، حيث تطرق إلى الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، والمواقف الدولية بهذا الخصوص.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء التركية عن أردوغان قوله إن: "إعلان الولايات المتحدة والدول التي لحقتها القدس عاصمة لإسرائيل أواخر 2017 زاد من شهية هذه الدولة القاتلة على سفك الدماء".

وأضاف أردوغان أن: "إدارة القدس من قبل لجنة مؤلفة من ممثلين عن الديانات الثلاثة (الإسلام والمسيحية واليهودية) ستكون أفضل معالجة في الظروف الحالية".

ودعا الرئيس التركي الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة التعاون الإسلامي وجميع المنظمات الدولية الأخرى إلى "التحرك بفعالية من أجل الفلسطينيين المظلومين والقدس".

ومضى أردوغان قائلا: "سنقدم كافة أشكال الدعم السياسي والعسكري بخصوص الخطوات الدولية التي ستتخذ من أجل تحرير القدس وحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات".

وأدان الرئيس التركي الدولة النمساوية على خلفية رفعها العلم الاحتلال الإسرائيلي فوق مبانيها الرسمية، قائلا "ربما تحاول الدولة النمساوية تحميل المسلمين قيمة فواتير اليهود الذين ارتكبت بحقهم إبادات جماعية".