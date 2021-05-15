اليمن يدين الاستهداف "الوحشي" للفلسطينيين في القدس وغزة

11:12 ص السبت 15 مايو 2021
اليمن يدين الاستهداف "الوحشي" للفلسطينيين في القدس وغزة

اثار القصف الاسرائيلي على غزة

صنعاء- (د ب أ):

أدانت الحكومة اليمنية، السبت، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى والاستهداف"الوحشي" للفلسطينيين في القدس، وكذلك تدمير البنية التحتية لغزة.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان نشرته على حسابها عبر تويتر: "نجدد التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت الداعم للشعب الفلسطيني وللجهود الدولية الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل، يمكن الشعب الفلسطيني من اقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفق القرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية".

ودعت الخارجية اليمنية "المجتمع الدولي إلى سرعة القيام بمسؤولياته عبر التحرك العاجل لإيقاف هذه الاعتداءات بحق الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني، ووضع حد لإجراءات قوات الاحتلال الهادفة لاحداث تغيير ديموغرافي في مدينة القدس ومحاولاتها ترحيل السكان من حي الشيخ جراح".

وتشهد القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة منذ أيام صدامات بين الفلسطينيين من جهة وقوات الاحتلال الإسرائيلي والمتطرفين اليهود من جهة أخرى. كما يشهد قطاع غزة قصفًا إسرائيليًا وترد عليه فصائل المقاومة الفلسطينية من غزة بقصف مناطق عديدة داخل إسرائيل.

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