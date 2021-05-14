نتنياهو: قادة حماس سيدفعون ثمنًا باهظًا

(وكالات):

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن إسرائيل قصفت أهدافاً تحت الأرض لحماس في غزة.

وقال نتنياهو: "قلت إننا سنوجه ضربات قاسية جداً لحماس ونحن نفعل ذلك"، بحسب ما نقلته "العربية.

وأضاف "قادة حماس سيدفعون ثمنا باهظا وسنفعل كل شيء من أجل استعادة الأمان لمدننا ولمواطنينا".

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال أفخاي أدرعي أعلن في بيان، أنه منذ منتصف الليلة الماضية شاركت نحو 160 طائرة من 6 قواعد جوية واستخدمت 450 صاروخا وقذيفة للإغارة على نحو 150 هدفًا في القطاع.

ولفت إلى أن تلك الغارات تهدف إلى ضرب المصالح تحت الأرضية "مترو حماس الموجود تحت الأحياء الشمالية والشرقية في محيط مدينة غزة"، بحسب زعمه.

كما أضاف أن تلك الأنفاق تعتبر كنزًا استراتيجيًا لحماس وستتضح نتائجها خلال ساعات اليوم. وتابع: "هناك ضربة قوية لكيلومترات عديدة من الأنفاق في شمال قطاع غزة"، مشددا على "مواصلة العمل بقوة"، بحسب تعبيره.