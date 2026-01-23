إعلان

ترامب: دول أوروبية أبلغتني بحاجتها إلى إذن لتنضم إلى مجلس السلام

كتب : مصراوي

03:30 ص 23/01/2026

دونالد ترامب

واشنطن - (أ ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بعض الدول الأوروبية أبلغته برغبتها في الانضمام إلى "مجلس السلام" الخاص به، لكن يتعين عليها طلب الإذن من مجالسها التشريعية للقيام بذلك، مشيرا إلى إيطاليا وبولندا.

وفي وقت سابق من يوم الخميس في دافوس، دشن ترامب جهوده الرامية إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار في حرب إسرائيل مع حماس، مصرا على أن "الجميع يريدون أن يكونوا جزءاً" من الهيئة التي قال إنها قد تنافس الأمم المتحدة في نهاية المطاف - رغم اختيار العديد من حلفاء الولايات المتحدة عدم المشاركة.

وعندما سئل عما إذا كان سيرأس المجموعة بعد انتهاء فترة ولايته، قال ترامب إنه ليس متأكدا.

وأضاف: "لدي الحق في أن أكون كذلك إذا أردت. سأقرر. الأمر، من الناحية النظرية، مدى الحياة، لكني لست متأكداً مما إذا كنت أريد ذلك".

مجلس السلام غزة ترامب الاتحا الأوروبي

