ترامب: أعتقد أن زيلينسكي وبوتين مستعدان لإنهاء الحرب

كتب : مصراوي

03:27 ص 23/01/2026

واشنطن - (أ ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس إنه يعتقد أن كلا من الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين مستعدان لإنهاء الحرب.

وفي حديثه مع الصحفيين على متن طائرة الرئاسة أثناء عودته إلى واشنطن من دافوس، وصف ترامب "اجتماعا جيدا" آخر مع زيلينسكي أثناء تواجد كليهما في سويسرا، على الرغم من قوله إن المحادثات السابقة "العديدة" لم تسفر على ما يبدو إلى إنهاء الحرب.

وبقوله إن "الجميع يقدم تنازلات" لمحاولة إنهاء الحرب، ذكر ترامب أنه يعتقد أن كلاً من بوتين وزيلينسكي يرغبان في التوصل إلى نوع من الاتفاق.

وقال ترامب: "الأمر صعب حقاً على شعب أوكرانيا"، معلقا على المناخ البارد في البلاد، حيث قال إنه من "المذهل" كيف تمكن السكان من الصمود خلال فصول الشتاء القاسية.

ترامب الحرب في أوكرانيا زيلينسكي بوتين اتفاق سلام

