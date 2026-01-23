إعلان

ترامب: أوقفت عمليات الإعدام في إيران

كتب : مصراوي

03:32 ص 23/01/2026

ترامب

واشنطن - (أ ب)

كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء حديثه مع الصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس ون" أثناء عودته إلى واشنطن من دافوس، ادعاءه بأنه أوقف شخصيا إعدام 837 من المعارضين، معظمهم من الشباب الذكور في إيران.

وتابع :"هناك الكثير من عمليات القتل التي تحدث"، مضيفا أنه لن يعلق على ما إذا كان يريد رؤية المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي يُنحى عن السلطة.

وأضاف أن أي شركة تقوم بأعمال تجارية مع إيران ستتعرض لرسوم جمركية بنسبة 25%.

