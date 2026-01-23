إعلان

ترامب يكشف سبب "الكدمة" التي ظهرت عليه في دافوس

كتب : مصراوي

03:20 ص 23/01/2026

ترامب يتعرض لإصابة أثناء تواجده في دافوس بسويسرا (

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن ‌ظهور كدمة ملحوظة على يده اليسرى، هو تناول كميات كبيرة من الأسبرين.

وأوضح ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته إلى الولايات المتحدة، الخميس، أن الكدمة ظهرت بعد أن اصطدم ‌بطاولة خلال مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وقال ترامب: "يقولون لك تناول ‌الأسبرين إذا ​كنت تحب قلبك، لكن لا تتناول الأسبرين إذا كنت لا تريد أن تصاب بكدمات صغيرة. أنا أتناول الأسبرين الكبير".

وأضاف: "قال الطبيب ليس عليك تناول ذلك يا سيدي. أنت بصحة جيدة للغاية، فقلت له ​لن أخاطر".

وأقر 4 أطباء تحدثوا إلى "رويترز"، أن الأسبرين يمكن أن يساهم في ظهور الكدمات.

كدمة يد ترامب افوس ويسرا

