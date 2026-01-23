حالات رفع عداد الكهرباء.. ماذا يحدث عند عدم سداد فاتورتين متتاليتين؟

حالات رفع عداد الكهرباء.. ماذا يحدث عند عدم سداد ف

حددت شركات توزيع الكهرباء، الإجراءات المتبعة حيال المشتركين المتأخرين عن سداد فواتير الاستهلاك، موضحة ما يحدث في حال عدم سداد فاتورتين متتاليتين، وذلك في إطار تنظيم العلاقة التعاقدية بين الشركة والمشترك وضمان تحصيل مستحقات الدولة.

وبحسب القواعد المعمول بها، فإنه في حال تأخر المشترك عن سداد فاتورتين متتاليتين، تقوم شركة الكهرباء باتخاذ عدة خطوات متدرجة تبدأ بتوجيه إنذار رسمي بضرورة السداد خلال مهلة محددة، مع إتاحة الفرصة أمام المشترك لتسوية المديونية دون اتخاذ إجراءات فورية.

وأوضح مصدر بالكهرباء، في تصريحات إلى مصراوي، أن عدم الاستجابة للإنذار يؤدي إلى فصل التيار الكهربائي مؤقتًا، دون رفع العداد في هذه المرحلة، حيث تمنح الشركة المشترك مهلة إضافية لسداد قيمة الفواتير المتأخرة، إلى جانب مصروفات الفصل وإعادة التوصيل.

وأضاف أن استمرار الامتناع عن السداد رغم الفصل والإنذارات المتكررة، يترتب عليه اتخاذ قرار برفع العداد نهائيًا واعتبار التعاقد ملغى، مع إلزام المشترك بسداد كامل المديونية المتراكمة وغرامات رفع العداد، قبل التقدم بطلب تعاقد جديد.

وأشار إلى أنه في حال التعاقد الجديد، يتم في أغلب الأحيان تركيب عداد مسبق الدفع بدلًا من العداد التقليدي، في إطار خطة وزارة الكهرباء للتوسع في العدادات الذكية ومسبقة الدفع للحد من تراكم المديونيات.

ونوه إلى أن شركات التوزيع لا تقوم برفع العدادات مسبقة الدفع بسبب نفاد الرصيد، وإنما يقتصر رفعها على حالات التلاعب أو المخالفات الجسيمة، داعية المواطنين إلى الالتزام بسداد الفواتير في مواعيدها لتجنب الغرامات والإجراءات القانونية.

