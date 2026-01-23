إعلان

أحمد السقا يُقبل يد والدة الاستايلست ريهام عاصم في عزاء ابنتها (صور)

كتب : هاني صابر

01:59 ص 23/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أحمد السقا يقبل يد والدة الاستايلست ريهام عاصم (1)
  • عرض 5 صورة
    أحمد السقا يقبل يد والدة الاستايلست ريهام عاصم (5)
  • عرض 5 صورة
    أحمد السقا يقبل يد والدة الاستايلست ريهام عاصم (4)
  • عرض 5 صورة
    أحمد السقا يقبل يد والدة الاستايلست ريهام عاصم (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حضر النجم أحمد السقا، عزاء الاستايلست ريهام عاصم الذي أقيم مساء الخميس بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وأدى السقا، واجب العزاء في الراحلة، ليقوم بتقبيل يد والدتها التي واساها في رحيل ابنتها.

وقالت والدة ريهام عاصم لـ السقا وهى منهارة في البكاء: "أقول لابنها أمك راحت فين".

ورحلت الاستايلست ريهام عاصم عن عالمنا بعد دخولها العناية المركزة.

وأشرفت الاستايلست ريهام عاصم كمصممة أزياء بالعديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية التي تعاونت فيها مع أبرز النجوم منها فيلم "بنك الحظ" عام 2017 بطولة الفنان محمد ممدوح والفنان محمد ثروت والفنان أكرم حسني، مسلسل "شقة فيصل" عام 2019 بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز، فيلم "عمهم" عام 2022 بطولة الفنان محمد إمام.

أحمد السقا عزاء الاستايلست ريهام عاصم مسجد الحامدية الشاذلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أحمد السقا يُقبل يد والدة الاستايلست ريهام عاصم في عزاء ابنتها (صور)
زووم

أحمد السقا يُقبل يد والدة الاستايلست ريهام عاصم في عزاء ابنتها (صور)
توفيق عكاشة: تقسيم إيران وارد.. وترامب ينفذ خطة إدارة العالم
أخبار مصر

توفيق عكاشة: تقسيم إيران وارد.. وترامب ينفذ خطة إدارة العالم
لاستبداله بـ4 لاعبين.. مانشستر يونايتد يعلن رحيل كاسيميرو
رياضة عربية وعالمية

لاستبداله بـ4 لاعبين.. مانشستر يونايتد يعلن رحيل كاسيميرو

توضيح مهم من "المحامين" بشأن تشكيل هيئات مكاتب النقابات الفرعية
أخبار مصر

توضيح مهم من "المحامين" بشأن تشكيل هيئات مكاتب النقابات الفرعية
متحدث الاتصالات يكشف حقيقة وجود تطبيق لفتح شفرة الهواتف بـ5 آلاف جنيه
أخبار مصر

متحدث الاتصالات يكشف حقيقة وجود تطبيق لفتح شفرة الهواتف بـ5 آلاف جنيه

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"نادي تعري وعلاقة غير شرعية".. الفضائح تطارد وزيرة العمل في إدارة ترامب.. (صور)
وساطة أم مساومة؟.. خبراء يفندون دوافع تدخل ترامب في أزمة سد النهضة