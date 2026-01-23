أحمد السقا يُقبل يد والدة الاستايلست ريهام عاصم في عزاء ابنتها (صور)

حضر النجم أحمد السقا، عزاء الاستايلست ريهام عاصم الذي أقيم مساء الخميس بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وأدى السقا، واجب العزاء في الراحلة، ليقوم بتقبيل يد والدتها التي واساها في رحيل ابنتها.

وقالت والدة ريهام عاصم لـ السقا وهى منهارة في البكاء: "أقول لابنها أمك راحت فين".

ورحلت الاستايلست ريهام عاصم عن عالمنا بعد دخولها العناية المركزة.

وأشرفت الاستايلست ريهام عاصم كمصممة أزياء بالعديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية التي تعاونت فيها مع أبرز النجوم منها فيلم "بنك الحظ" عام 2017 بطولة الفنان محمد ممدوح والفنان محمد ثروت والفنان أكرم حسني، مسلسل "شقة فيصل" عام 2019 بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز، فيلم "عمهم" عام 2022 بطولة الفنان محمد إمام.